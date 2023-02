Milan-Tottenham, Pioli si gioca il jolly Cardinale | Champions League News

Gerry Cardinale assisterà a Milan-Tottenham domani sera a 'San Siro'. Con lui allo stadio, il Diavolo ha battuto Inter e Juventus in Serie A

Daniele Triolo

Domani sera si disputerà Milan-Tottenham e Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird nonché proprietario del Milan, sarà a 'San Siro' per assistere alla partita di andata degli ottavi di finale di Champions League. Lo ha ricordato il quotidiano 'Tuttosport'.

Milan-Tottenham, l'amuleto Cardinale torna a 'San Siro' — Cardinale torna a Milano dopo quattro mesi: l'ultima volta che era stato allo stadio, lo scorso 8 ottobre 2022, i rossoneri avevano battuto a 'San Siro' la Juventus per 2-0. In precedenza, il nuovo patron rossonero era stato a 'San Siro' anche per il derby contro l'Inter, quello del 3 settembre 2022, vinto sempre dal Diavolo per 3-2.

Una sorta di amuleto, dunque, Cardinale per il suo Milan. Ora torna per seguire la sua squadra in una sfida di alto prestigio contro una rivale importante, una gara che metterà alla prova la competitività internazionale dei ragazzi di Stefano Pioli. Sullo sfondo, poi, restano dei temi importanti. Sui quali, però, la sua presenza 'fisica' non è strettamente necessaria.

Potrebbe fermarsi qualche giorno in città, ma non è sicuro — 'Tuttosport', infatti, ha ricordato come, per i dossier principali sul Milan, Cardinale senta quotidianamente il Presidente Paolo Scaroni e l'amministratore delegato Giorgio Furlani. Non è ancora chiaro se Cardinale ripartirà subito dopo Milan-Tottenham, nella giornata di mercoledì, o se resterà a Milano qualche giorno in più.