Milan-Tottenham 1-0, Pioli: “Siamo guariti” | Champions League News

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha parlato al termine di Milan-Tottenham , partita di andata degli ottavi di finale di Champions League disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 1-0 per il Diavolo con un gol di Brahim Díaz al 7' . Le dichiarazioni di Pioli sono state riportate, tra i quotidiani sportivi oggi in edicola, anche da 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan-Tottenham 1-0, così Pioli nel post-partita di 'San Siro'

"E’ stata una gara difficile contro una squadra tosta - ha detto Pioli dopo Milan-Tottenham -. L’intervento su Sandro Tonali era da rosso. Abbiamo fatto la gara che dovevamo fare, per questo sono soddisfatto; quando un allenatore rivede in campo il lavoro fatto in allenamento è contento".