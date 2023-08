Pulisic è l’arma in più dei rossoneri: l’americano è pronto per il Torino

L'americano ha stregato tutti. Molti giocatori, anche di qualità, una volta arrivati in Italia hanno deluso le aspettative. Il campionato italiano è molto tattico e per questo motivo non è per nulla semplice entrare nei suoi meccanismi. Un calciatore che però sembrerebbe non aver subito questo impatto una volta arrivato al Milan è Christian Pulisic autore di una gran partita all'esordio contro il Bologna. Autore di una rete e di giocate sontuose l'ex Chelsea non vede l'ora di fare il proprio esordio ufficiale a San Siro davanti ai propri tifosi. Infatti Tuttosport ha intitolato"Pulisic, un americano alla conquista di San Siro", uno degli articoli principali della giornata.