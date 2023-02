Milan-Torino, ancora difesa a tre. Ma quattro cambi nella formazione

Venerdì 10 febbraio , alle ore 20:45 , si disputerà a 'San Siro' Milan-Torino , sfida della 22^ giornata della Serie A 2022-2023 . Una gara fondamentale, da vincere a tutti i costi per il Diavolo di Stefano Pioli , reduce da una marea di sconfitte in questo inizio di anno solare, delle quali ben tre consecutive in campionato.

Milan-Torino, la probabile formazione del Diavolo

Pioli, subito dopo il derby, ha confermato come, anche in Milan-Torino, i rossoneri riproporranno la difesa a tre. Pertanto, a Milanello lavorerà su questo nuovo modulo, il 3-5-2, sebbene cambieranno, secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, sicuramente alcuni interpreti. Possibile il ritorno in campo dall'inizio per Malick Thiaw, che potrebbe prendere il posto di Matteo Gabbia.