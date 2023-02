Milan-Torino, si è girato Giroud: si avvicina anche il rinnovo

Milan, si avvicina il rinnovo di Olivier Giroud

Olivier Giroud, si legge, il bomber che segna punti. Così apre il pezzo della rosea. Il suo colpo di testa da urlo ha riacceso la luce nella notte più delicata, prerogativa dei campioni. Giroud è il giocatore più anziano coinvolto in più di 10 gol in stagione nei cinque grandi campionati europei (7 gol e 4 assist), oltre che il miglior marcatore milanista (11 reti tra A e coppe). Il Milan resta ancora un paziente convalescente, ma in attesa di nuovi bollettini Pioli ha ritrovato in una notte due pilastri sui quali ricostruire.