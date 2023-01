Milan-Torino 0-1, Il cambio modulo non va: poca fase offensiva

Il Milan , si legge, incassa un boccone amaro, ma se la deve prendere innanzitutto con sé stesso, per un approccio troppo tenero e con i titolari, Leao su tutti, che non sono riusciti a dare una vera scossa. Pochi benefici anche dal cambio di modulo. La linea a 3, dietro, ha sofferto poco o nulla fino ai supplementari. È mancata, invece, la manovra offensiva, priva della gusta intensità e aggressività, penalizzata pure dalla lentezza con cui il pallone girava tra i piedi rossoneri. Ha pesato senza dubbio la limitata qualità di diversi interpreti rossoneri.

Pioli, inoltre, aveva scelto pure di mettersi a specchio con il Torino, visto che Pobega faceva il pendolo tra la mediana, in fase di non possesso, e la trequarti, allineandosi a Diaz alle spalle di De Ketelaere, quando si trattava di attaccare. Grazie a superiorità numerica e fisicità, il Diavolo prendeva possesso del centrocampo. Negli ultimi venti metri, però, quando si tratta di rifinire l’azione, per andare alla conclusione, si faceva sentire l’assenza di Leao e Theo Hernandez.