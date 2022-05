Milan, Tonali e una storia d’amore: il Diavolo si coccola l’enfant prodige

Sandro Tonali è diventato sempre di più il volto di un Milan mai domo e sempre più maturo: la sua crescita è lo spot migliore per il Diavolo

Nel calcio non sempre le cose vanno subito per il meglio. Alle volte, conviene aspettare e rinviare i giudizi, prima di commettere errori di valutazione evidenti.

Gesto, questo, che non è assolutamente passato inosservato ai tifosi e soprattutto alla dirigenza. Sintomo di amore e passione per questi colori, che ora lo stanno issando ad anima della squadra.

Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, Tonali è diventato una colonna sia per l'allenatore che per i compagni di squadra. Il duro lavoro e la consapevolezza di avere dalla sua l'età e il tempo gli hanno permesso di scalare le gerarchie, portando Stefano Pioli a confermare sempre di più la mediana a due in coppia con Ismael Bennacer.