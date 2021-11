Milan, Tonali si prende anche l’Italia: dovrebbe essere titolare

Italia pronta a cambiare per ottenere la qualificazione e Tonali, centrocampista del Milan, dovrebbe essere titolare nel match decisivo.

Serve freschezza all'Italia di Roberto Mancini e il volto della freschezza, in questo momento, è quello di Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Milan che sta facendo sfracelli in questo inizio di stagione. Il giovane mediano è stato uno degli artefici, con il proprio ingresso in campo, della mezz'ora finale di ottimo livello e di assalto nel match pareggiato contro la Svizzera venerdì sera. Lui, insieme a Domenico Berardi e un paio d'altri. Due dei nuovi ingressi hanno lasciato il ritiro, mentre il classe 1994 del Sassuolo non sta benissimo. Così diventa Tonali l'uomo a cui aggrapparsi, lanciato da Mancini come titolare domani sera.