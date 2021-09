Milan, Tonali ritrovato: strappa applausi anche in Under 21 / News

Sandro Tonali si prende il Milan e la Nazionale Under 21. Il classe 2000 è un altro giocatore rispetto alla passata stagione

L'edizione odierna di 'Tuttosport' dedica un corposo spazio ad un giocatore ritrovato: Sandro Tonali . Il classe 2000, uno dei migliori in campo in Milan-Cagliari, si è ripetuto con la Nazionale Under 21. Il Lussemburgo non era di certo uno degli avversari più impegnativi, ma la classe e la personalità si misurano a prescindere dalle qualità dell'avversario . Il centrocampista del Milan è stato un vero e proprio faro, sempre nel vivo del gioco e pronto ad illuminare la manovra degli azzurrini. Peraltro in una partita che certificava il suo status da leader assoluto, con Paolo Nicolato che ha deciso di nominarlo capitano per il prossimo biennio.

Tonali è un altro giocatore. Niente a che vedere con il centrocampista lento e impacciato visto lo scorso anno. Questione di aspettative troppo alte e di un salto di qualità notevole. In estate la trattativa per la sua conferma in rossonero non è stata delle più semplici. Ma tutte le parti in causa hanno capito che era il momento di un passo indietro: sia parte del Brescia sulla valutazione e sia del giocatore, che ha deciso di tagliarsi lo stipendio e mettersi in gioco. Un gesto d'altri tempi che rende giustizia anche all'uomo oltre che al calciatore. Il noto quotidiano è sicuro che, al prossimo rinnovo, Tonali sarà in grado di recuperare anche lo stipendio che, solo per il momento, ha lasciato per strada. Bennacer-Kessie-Tonali, trio Milan da scudetto: ecco come possono giocare insieme