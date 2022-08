Milan, Tonali perfettamente ristabilito. A Bergamo Giroud dal 1′?

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, si è allenato ieri in gruppo e giocherà a Bergamo contro l'Atalanta. Forse insieme ad Olivier Giroud

Sandro Tonali, centrocampista del Milan, è perfettamente recuperato. Il grande assente nel debutto ufficiale del Diavolo campione d'Italia in carica, sabato scorso a 'San Siro' contro l'Udinese, si è allenato in gruppo ieri a Milanello. Lo ha riferito il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Milan, Tonali c'è. Il centrocampista si è allenato ieri in gruppo

Tonali, dunque, è pronto al rientro in squadra dopo il problema al flessore della coscia sinistra che aveva accusato undici giorni fa, durante l'amichevole in casa del Vicenza. Ci sono chance, quindi, di rivederlo in campo da titolare in occasione di Atalanta-Milan, big match della 2^ giornata della Serie A 2022-2023, in programma domenica 21 agosto alle ore 20:45 al 'Gewiss Stadium'.

Olivier Giroud è un altro che scalpita per tornare a giocare dal 1': presumibile, a conti fatti, che a lasciargli il posto in squadra sia Ante Rebić. Possibile, infine, secondo il quotidiano romano, che aumentino il proprio minutaggio Charles De Ketelaere e Divock Origi.