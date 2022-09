Milan, tornano Tonali, Rebic e Giroud. Partito l’assalto a Rafael Leao

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani sportivi in edicola nella mattinata di oggi, martedì 27 settembre 2022. Nonostante la pausa Nazionali, infatti, già si comincia a parlare della trasferta del 'Castellani' di Empoli, in programma sabato sera, nonché di qualche 'rumors' di calciomercato che riguarda, in particolare, un forte attaccante della squadra di Stefano Pioli. Vediamo, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.