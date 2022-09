Milan, Tonali rientra oggi a Milanello. Sarà in campo contro l’Empoli?

Oggi, dunque, Tonali verrà valutato dallo staff medico del Milan. Anche per lui, così come per Simon Kjær, c'è la speranza che non si tratti di nulla di grave e che, pertanto, possa esserci alla ripresa delle ostilità in campionato, ovvero per la trasferta di Empoli di sabato 1° ottobre. Milan, Maignan si ferma per infortunio: tutte le news sul francese >>>