Newcastle, Tonali ha un piccolo infortunio: obiettivo il Milan

Il Milan , come ricorda Tuttosport in edicola questa mattina, affronterà in Champions League sia Gianluigi Donnarumma e il suo Paris Saint-Germain sia Sandro Tonali , ceduto in estate dai rossoneri al Newcastle per un’operazione complessiva da 80 milioni di euro. Vittima di un affaticamento muscolare che lo ha costretto a saltare la partita di San Siro contro l’Ucraina, Tonali rischia di non esserci .

Milan, Tonali ci sarà?

Eddie Howe, manager del Newcastle, intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Brentford, ha fatto il punto della situazione su Sandro: «Ha sentito tirare la coscia durante un allenamento in nazionale, è tornato e gli abbiamo fatto eseguire esami. Ha un piccolo infortunio, niente di grave. Potrebbe restare fuori per il Brentford e tentare il recupero per la partita di San Siro. Al momento però non ci pensiamo, pensiamo alla Premier e sono molto riluttante a parlare di partite che non siano la prossima». La sensazione è che Tonali, nelle prossime ore, cercherà di accelerare ulteriormente il suo processo di ritorno in campo. Obiettivo esserci contro il Milan per il 19 settembre.