Milan, sarà Tonali il leader del centrocampo dei rossoneri scudettati

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan. È infatti rientrato in anticipo dalle vacanze estive e già al lavoro, questa mattina, nel centro sportivo rossonero di Milanello. Il numero 8 rossonero ha anticipato il suo ritorno in campo di un paio di giorni, così da farsi trovare pronto per l'amichevole Colonia-Milan di sabato 16 luglio in Germania ma, soprattutto, per iniziare a trovare le sintonie sul terreno di gioco con il nuovo arrivato in mediana, Yacine Adli.