Milan, Tonali è esploso: non c’è centrocampista più forte in Italia

MILAN, TONALI FORTE E COMPLETO

Sandro Tonali (centrocampista AC Milan) è il migliore in Italia secondo la 'rosea' | Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Milan poiché sostiene che oggi, in Italia, non ci sia un centrocampista così forte e decisivo come lui. Neanche Nicolò Barella o Lorenzo Pellegrini, comunque fondamentali per Inter e Roma, rappresentano l'anima della propria squadra così come Tonali lo è per il Milan.

Per il quotidiano sportivo nazionale, un giorno, di Tonali se ne parlerà come Gianni Rivera, Franco Baresi e Paolo Maldini. Come una bandiera del club. A 22 anni, Tonali è il centrocampista più completo del campionato. Quando era nel Brescia lo si è spesso paragonato ad Andrea Pirlo. Mentre lui non ha mai fatto mistero di sentirsi più l'erede di Gennaro Gattuso.

Milan, Tonali miglior centrocampista in Italia

Anche se, in realtà, può ricordare più una figura intermedia come Daniele De Rossi. Regista e marcatore, difensore e incursore. Comunque leader. Non un playmaker con colpi da trequartista, ma nemmeno un ragioniere. La regia di Tonali, infatti, è, secondo la 'rosea', "fisica, trascinante, istintiva, verticale".

De Rossi segnava di più (75 gol in carriera tra Roma - 63 - e Nazionale Italiana - 12), ma Tonali segna reti importanti e si muove di più in campo. Con lui sembra sempre di giocare in dodici. Ha qualcosa di Leon Goretzka (Bayern Monaco) e Jude Bellingham (Borussia Dortmund) nell'essere centrocampista totale.

Nella sua affermazione a grandi livelli, c'è anche il merito del Milan. Se i rossoneri avessero avuto fretta e l'avessero scaricato dopo il primo, difficile anno a Milano, probabilmente il ragazzo si sarebbe perso. È straordinario, invece, avere assistito alla sua esplosione.