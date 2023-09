Milan, Tomori e Thiaw blindano la difesa: che numeri per la coppia!

Tomori è stato ottimo col Newcastle, mentre ci sono stati dei segnali di ripresa per Thiaw, dopo la pessima prestazione contro l'Inter. Pioli ha trovato i centrali titolari: in 4 partite stagionali, solo due gol subiti con la coppia. In Milan-Verona, torneranno entrambi dal primo minuto in Serie A. Ne parla anche l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, con le caratteristiche dei due e i numeri della coppia.