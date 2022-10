Milan, Tomori dall’Inferno al Paradiso in soli quattro giorni

1 di 1

MILAN, TOMORI SI È RIPRESO

Fikayo Tomori (difensore AC Milan) vuole la rivincita domani contro il Chelsea | Milan News (Getty Images)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Fikayo Tomori, difensore del Milan, passato, in pratica, dall'Inferno al Paradiso in appena quattro giorni di tempo.

Il centrale inglese, classe 1997, era infatti stato il peggiore in campo a 'Stamford Bridge' in occasione di Chelsea-Milan 3-0. Una palla-gol regalata a Raheem Sterling e la distrazione su Pierre-Emerick Aubameyang per il gol del raddoppio dei 'Blues' di Graham Potter.

Oltretutto, la pessima prestazione contro la sua ex squadra, quella in cui è cresciuto, arrivava dopo altre partite non impeccabili da parte di Tomori. Tipo nel derby Milan-Inter 3-2, quando Edin Džeko lo aveva bruciato in area per la rete che aveva rimesso in partita i nerazzurri.

O in Milan-Napoli 1-2, quando si è fatto anticipare in girata aerea dal 'Cholito' Giovanni Simeone nella circostanza che aveva portato al gol-vittoria degli ospiti a 'San Siro'. Ma Tomori, in Milan-Juventus 2-0, è riuscito a zittire tutti i critici. In coppia con Matteo Gabbia anziché con Pierre Kalulu (dirottato a destra), ha annullato Arkadiusz Milik e Dušan Vlahović.

Inoltre, ha messo a segno un gran gol, quello che ha sbloccato il risultato e incanalato la partita sui binari più congeniali al Milan. Il Diavolo ha sempre bisogno di un Tomori così. È il giocatore che, dopo Ismaël Bennacer, recupera più palloni in campo e, in tutta la stagione, è stato dribblato appena due volte.

Domani sera, a 'San Siro', arrivano i vecchi amici del Chelsea, pieni di talento nel reparto avanzato e Tomori, senza dubbio, vuole prendersi una bella rivincita nei loro confronti.