Tomori e Abraham al centro delle polemiche: a rischio il posto da titolari?

In questa sosta per le Nazionali, il Milan avrà tempo per riflettere e lavorare a Milanello sotto la guida di mister Paulo Fonseca. Tra i giocatori in campo, ci sono Fikayo Tomori e Tammy Abraham, amici di lunga data e compagni d’accademia al Chelsea, ora di nuovo insieme con la maglia rossonera. Se da piccoli hanno combinato molti "casini", mai avrebbero immaginato di crearne anche ora, questa volta però da professionisti in una squadra blasonata come il Milan.