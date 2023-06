Caso Milan-Tolosa, oggi la UEFA decide sulla partecipazione alle coppe

'Tuttosport' oggi in edicola ha ricordato come oggi, a Nyon, la Camera di Controllo Finanziario della UEFA esaminerà il caso Milan-Tolosa. Sia il club rossonero sia quello francese, infatti, sono detenuti da RedBird Capital Partners, il fondo di Gerry Cardinale: siccome il Milan è qualificato in Champions League e il Tolosa in una sua competizione europea affine, l'Europa League, c'è un conflitto di interessi da sanare e che potrebbe impedire la partecipazione di una delle due squadre al torneo di riferimento.