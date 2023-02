Milan, rivelazione Thiaw: è il segreto dell’imbattibilità rossonera

Malick Thiaw è la rivelazione del Milan dell'ultimo mese. Da quando è entrato in pianta stabile tra i titolari il Diavolo ha smesso di subire

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Malick Thiaw, difensore del Milan che, in questa seconda parte di stagione, è diventato titolare nella retroguardia rossonera. Da quando Stefano Pioli, tecnico milanista, ha infatti rinunciato al 4-2-3-1 per passare al 3-4-2-1, il centrale tedesco, classe 2001, Thiaw si è preso un posto in squadra e il suo impiego è coinciso con la rinascita del Diavolo.

Milan, l'escalation del colosso Thiaw — Nelle quattro partite, infatti, in cui Thiaw ha giocato dal 1', quelle di Serie A contro Torino, Monza e Atalanta e quella di Champions League contro il Tottenham, il Milan non ha subito reti. Il ciclo vincente, oltretutto, ha ridato brillantezza ai Campioni d'Italia in carica dopo il periodo nero trascorso a gennaio. Con troppe sconfitte e ben 18 gol al passivo. In questa riscossa, Thiaw è il simbolo, nonché la novità più significativa.

La sua presenza ha blindato il Milan. In Bundesliga, quando giocava nelle fila dello Schalke 04, era abituato a giocare con questo assetto tattico. Motivo per cui, la scorsa estate, secondo 'Tuttosport', a 'Casa Milan' non erano poi così convinti di prenderlo. Il Diavolo ha sempre giocato con una difesa a quattro e, pertanto, c'era qualche remora sull'adattabilità di Thiaw al nuovo sistema ed al calcio italiano, già difficile di per sé.

Si trova a suo agio nella difesa a tre — Anche in Germania, quando lo Schalke 04 cambiò allenatore nel marzo 2022, passando da Dimitrios Grammozis a Mike Buskens e dalla difesa a tre a quella a quattro, Thiaw aveva giocato di meno. Gli uomini mercato del Milan, però, hanno scelto di scommettere sul giocatore originario di Düsseldorf. Anche per le difficoltà emerse nell'assicurarsi altri profili che, presumibilmente, in lista venivano prima di lui.

Con il passaggio, però, al nuovo modulo, il Milan ha trovato in Thiaw una preziosa risorsa. Il giocatore ha risposto finora sempre presente e ha cominciato a strappare applausi. Tanto tra compagni e staff tecnico quanto tra i tifosi. "Si ispira a Ibra": Milan, ecco il colpo di mercato >>>

