Milan, Theo Hernández negativo al CoVid. In panchina contro il Torino?

Theo Hernández è negativo al coronavirus. In Milan-Torino di domani sera potrebbe già andare in panchina. Sarà titolare a Roma il 31 ottobre

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha ricordato come Theo Hernández, terzino sinistro del Milan, sia guarito dal CoVid_19 e, di fatto, tornato a disposizione di mister Stefano Pioli. Theo, che era vaccinato, ha contratto il virus e lo ha superato, rimettendosi ora nelle mani del suo allenatore.

Il quale, difficilmente, lo rimetterà in campo da titolare in occasione di Milan-Torino, partita della 10^ giornata della Serie A 2021-2022 in programma domani sera a 'San Siro'. Fodé Ballo-Touré, d'altronde, non ha sfigurato nelle ultime apparizioni e, pertanto, dovrebbe essere riconfermato titolare.

Molto dipenderà dall'allenamento di oggi pomeriggio a Milanello. Theo Hernández, fisicamente prodigioso, potrebbe andare al massimo in panchina in Milan-Torino per poi potersi allenare con calma in vista della difficilissima partita di domenica prossima. Il Diavolo, infatti, sarà chiamato alla trasferta dello stadio 'Olimpico' in casa della Roma di José Mourinho, che ieri ha fermato il Napoli.

A seguire, poi, ci saranno le due sfide in programma a 'San Siro', contro il Porto in Champions League e il derby contro l'Inter in campionato. Sarà lì che Theo Hernández dovrà tornare ad incidere, ad essere un fattore. Il Milan si augura che, essendo vaccinato, il CoVid abbia lasciato su di lui pochi strascichi.

Pertanto, per Milan-Torino, si va verso la conferma di Ballo-Touré, che si sta dimostrando una valida alternativa al francese, sulla sinistra. Eventualmente, la sfida contro i granata potrebbe servire a Theo Hernández per avere qualche minuto di rodaggio in vista dei successivi e delicati match di cui sopra.