Milan, Theo Hernández ko e fascia da inventare. Chi gioca a sinistra?

Theo Hernández, difensore del Milan, è infortunato e dovrà fermarsi qualche settimana. Stefano Pioli studia le soluzioni per la fascia

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina è tornata a parlare di Theo Hernández, difensore del Milan che dovrà fermarsi per qualche settimana dopo aver riportato lo stiramento del muscolo lungo adduttore destro in occasione della partita persa (1-2) a 'San Siro' contro il Napoli.

Theo Hernández ieri ha cominciato le terapie per tornare a disposizione quanto prima, con l'obiettivo di tornare in Milan-Juventus di sabato 8 ottobre. Per le due partite precedenti, però, contro Empoli (sabato 1° ottobre) e Chelsea (mercoledì 5 ottobre), il Diavolo dovrà necessariamente fare a meno di lui. Pertanto bisognerà capire a chi lascerà le 'chiavi di casa' della fascia sinistra il francese.

Milan, Theo Hernández out: Pioli studia il da farsi

Stefano Pioli, a Milanello, studia tutte le soluzioni possibili. In rosa c'è il vice di ruolo, Fodé Ballo-Touré, che è stato acquistato un anno fa per 5 milioni di euro per questo motivo. Il punto è, però, secondo la 'rosea', che l'ex Lille e Monaco non è mai 'entrato nella parte'. Un po' perché Theo Hernández gioca sempre in questo Milan, un po' perché lui, quando è stato chiamato in causa, ha sempre faticato.

Quando Pioli gli ha dato fiducia, per esempio contro Inter e Porto in campionato e Champions la passata stagione, ha sempre poi corretto il tiro in corsa, richiamandolo in panchina spostando Davide Calabria a sinistra. Un'opzione, questa, che si potrebbe verificare contro il Chelsea, a meno che Ballo-Touré, in Empoli-Milan, dove potrebbe partire titolare, non convinca il tecnico del contrario.

Un'altra opzione è l'inserimento di Sergiño Dest a sinistra. Ma è più probabile che lo statunitense di passaporto olandese venga confermato sulla corsia di sua competenza, la destra, con Calabria o, magari, perché no, Pierre Kalulu sul versante opposto. Milan, si va verso il rinnovo di Pioli: tutti i dettagli >>>