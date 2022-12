Milan, Theo Hernández e Giroud in dubbio per Salerno: il motivo

Theo Hernández e Olivier Giroud, calciatori del Milan, erano in campo ieri sera per la finale dei Mondiali in Qatar con la Francia

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Theo Hernández e Olivier Giroud, calciatori del Milan che, ieri sera, erano in campo a Doha per la finale dei Mondiali in Qatar tra la Francia e l'Argentina.

Milan, Theo Hernández e Giroud delusi dall'esito dei Mondiali — Theo Hernández e Giroud sono usciti chiaramente delusi dall'atto finale della rassegna iridata che ha visto trionfare l'Argentina di Lionel Messi. L'attaccante, addirittura, è stato sostituito al 41' dal Commissario Tecnico Didier Deschamps e, nel momento della sua uscita dal terreno di gioco, è sembrato molto nervoso.

Il difensore, invece, ha lasciato il campo al 70' della finalissima. Delusi dall'esito mondiale, per Theo Hernández e Giroud, ora, è il momento di rimettere testa e concentrazione unicamente sul Milan. Sì, ma da quando? Per la 'rosea', i due sono attesi nuovamente in rossonero il prossimo 30 dicembre.

Torneranno ad allenarsi in gruppo a inizio gennaio — Non parteciperanno, però, all'amichevole in programma in Olanda contro il PSV Eindhoven. Il giorno dopo, 31 dicembre, il Milan riposerà. Pertanto, Theo Hernández e Giroud torneranno in gruppo il 1° gennaio 2023. In tempo per prendere parte a Salernitana-Milan del 4 gennaio 2023?

In teoria sì, ma andranno verificate le loro condizioni di forma in quei pochissimi giorni di allenamento in gruppo che avranno a disposizione.