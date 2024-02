Milan, Theo Hernandez da record: in Europa solo uno è meglio di lui

Il Milan perde contro il Rennes , ma comunque riesce a qualificarsi per gli ottavi di Europa League. Decisivo, ancora una volta, Theo Hernandez . Il terzino rossonero ha servito un assist fondamentale per il gol di Luka Jovic . Il francese ha numeri davvero importanti con la maglia del Milan. Ne parla oggi 'La Gazzetta dello Sport' in edicola.

Milan, che numeri per Theo Hernandez

Con il passaggio vincente firmato ieri per mandare in gol Jovic (1-1), si legge, Theo Hernandez ha allungato la sua serie: dall'inizio del 2020, tra i difensori dei top 5 campionati europei in tutte le competizioni, solo Trent Alexander-Arnold (63) ha partecipato a più reti del francese, ora a quota 55 (24 gol e 31 assist).