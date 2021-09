Milan, Theo Hernandez da favola: poi strizza l’occhio allo scudetto

Theo Hernandez è stata la chiave di volta per scardinare Milan-Venezia. Il francese è un elemento insostituibile per Stefano Pioli

"E' tornato turbo Theo". E' questo il titolo che oggi de 'La Gazzetta dello Sport' dedica alla grande prestazione di Theo Hernandez contro il Venezia. In assenza di un riferimento offensivo da chiamare in causa, il Milan si aggrappa al terzino francese. Questa volta il suo approccio al match è iniziato dalla panchina: troppi gli impegni ravvicinati per pensare di non concedergli mai un turno di riposo. Eppure Stefano Pioli non si è potuto permettere di risparmiargli tutti i 90 minuti, perché c'era assoluto bisogno delle sue discese sulla fascia sinistra.