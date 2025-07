Milan, tema stadio: “Chi paga la ristrutturazione di San Siro?”

Lo stadio di San Siro non soddisfa i requisiti per ospitare Euro 2032. La ristrutturazione, pista esclusa da Milan e Inter, pare impossibile

L'edizione odierna di Tuttosport mette a tema il problema di San Siro in relazione a Euro 2032 . Quell'edizione degli Europei si disputerà tra Italia e Turchia. Entro luglio 2026 la FIGC deve indicare le cinque città che ospiteranno la competizione. Il problema? La maggior parte degli stadi italiani non rispettano i requisiti necessari. Tra questi, lo stadio di Milan e Inter.

La trattativa per la zona di San Siro

Le due società milanesi stanno trattando da tempo con il Comune di Milano per acquisire lo stadio e le zone limitrofe. Il progetto sarebbe quello di demolire lo stadio, lasciandone intatte solo alcune parti, per costruire un nuovo impianto da poco più di 70mila posti. La restante area verrà trasformata in un distretto multifunzionale. Il via libera per il progetto era atteso per luglio, ma poi è stato spostato a settembre anche a causa di chi si oppone alla demolizione del Meazza.