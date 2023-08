Milan, capitolo team manager: Marangon il post Romeo?

Come riportato da Repubblica.it, Andrea Romeo non è più il team manager del Milan. L'ex arbitro, che ricopriva dal 2017 il ruolo nei quadri dirigenziali rossoneri, ha raggiunto al Newcastle Sandro Tonali. Sarà integrato con l’avallo del club inglese nello staff del centrocampista per contribuire al suo inserimento nella nuova realtà inglese. Tuttosport in edicola questa mattina, parla del possibile sostituto. La prossima settimana Alberto Marangon, ex Fiorentina (con Pioli) e Sampdoria, dovrebbe diventare il nuovo team manager al posto del dimissionario Romeo (andrà al Newcastle). LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - “Atalanta fiduciosa per De Ketelaere”