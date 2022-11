Milan, Tatarusanu operato agli occhi: “Migliorerà la sua reattività”

Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan, è stato operato agli occhi per risolvere in via definitiva il problema di astigmatismo. Il punto

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha rivelato come Ciprian Tatarusanu, portiere del Milan che, in questo periodo, ha sostituito tra i pali l'infortunato Mike Maignan, abbia subito un intervento agli occhi nelle scorse ore. Un'operazione, di fatto, durata meno di minuto ma necessaria per vederci meglio.

Nei prossimi giorni Tatarusanu, che non parteciperà ai Mondiali visto che la Romania non si è qualificata, andrà in vacanza per qualche giorno alle Maldive con la famiglia. Per ripresentarsi, però, ad inizio dicembre a Milanello nelle migliori condizioni, si è sottoposto a quest'intervento agli occhi per correggere l'astigmatismo misto elevato di cui soffriva.

Milan, intervento agli occhi per Tatarusanu: missione compiuta — L'intervento, eseguito due giorni fa a Milano dal Dottor Angelo Appiotti con la tecnica 'Femtolasik custom PSP', studiata appositamente per gli sportivi professionisti, è perfettamente riuscito. Al primo controllo post-operatorio, Tatarusanu ci vedeva già con 16 decimi. Nessun fastidio accusato e, sulla carta, potrebbe tornare in campo anche subito.

La tempistica dell'operazione è stata tutt'altro che casuale. Su 'La Gazzetta dello Sport' le parole del dottor Appiotti su come è nata l'esigenza di questo intervento per il portiere rumeno del Milan. «Ciprian ha scoperto del difetto visivo un anno fa quando era venuto da me per accompagnare la moglie. Lo visitai e mi accorsi del problema: non utilizzava nessuna correzione, ma riusciva a convivere con l’astigmastismo tramite accomodazione. In poche parole, compensava con una messa a fuoco spontanea, strizzando gli occhi».

Adesso, con quest'operazione, le performance del portiere ex Fiorentina, Nantes e Olympique Lione non potranno far altro che migliorare. «La percezione di un oggetto, ad esempio un tiro da lontano, arriverà molto più velocemente - ha evidenziato Appiotti -. Questo permetterà una risposta occhio/mano migliore e ridurrà l’incidenza degli infortuni, con risposte muscolari più rapide».

Il dott. Appiotti ha operato per questo problema anche altri ex milanisti, come Ricardo Kaká, Massimo Ambrosini, Ignazio Abate e Marco Borriello. Milan, indiscrezione di mercato: "Vuole i rossoneri!". Le ultime news >>>