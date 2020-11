Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (29/11/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, domenica 29 novembre de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano gli anticipi della 9^ giornata di campionato, con la Juventus che non va oltre l’1-1 a Benevento, mentre l’Inter strapazza il Sassuolo 3-0 al Mapei Stadium. In serata colpo del Verona a Bergamo: Atalanta battuta 2-0 dai gialloblù. Oggi le restanti gare, con il Milan che ospita la Fiorentina di Prandelli.

