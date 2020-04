Ecco le prime pagine di oggi, domenica 26 aprile 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano l’intervista di Rocco Commisso alla rosea che parla tanto di mercato ed in particolare di Federico Chiesa. In casa Milan si parla della lezione video di Stefano Pioli agli allenatori emergenti sulla piattaforma MyAiac. Lì ha spiegato alcuni concetti tattici fondamentali della sua squadra.

