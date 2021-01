Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (22/01/2021)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 22 gennaio de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano in casa Milan sono due le tematiche principali. Il primo è l’arrivo di Fikayo Tomori dal Chelsea: il difensore inglese sbarcherà oggi a Milano e il club rossonero cercherà di convocarlo già per la sfida di domani pomeriggio contro l’Atalanta. Il secondo è la conferenza stampa di presentazione di Mario Mandzukic, avvenuta ieri pomeriggio a Milanello.

