Ecco le prime pagine di oggi, sabato 21 marzo 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano l’emergenza coronavirus, con Dybala che ha deciso di restare in Italia a differenza di altri suoi compagni di squadra. In casa Milan spazio al mercato e al futuro di Ibrahimovic, Rebic e Leao: tutti sono in bilico.

