Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (19/04/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, domenica 19 aprile 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano sui giornali di oggi il caso Gonzalo Higuain che non avrebbe intenzione di tornare in Italia causa problemi familiari. Intervista del Ct della Nazionale Roberto Mancini al CorSport, mentre in casa Milan si parla di futuro e di mercato: il nome nuovo è l’ungherese Dominik Szoboszlai del Salisburgo.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA