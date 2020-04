Ecco le prime pagine di oggi, sabato 18 aprile 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano Paulo Dybala, che spesso è partito dalla panchina alla Juventus in questa stagione. Sul fronte Milan, invece, spazio a Lucas Paqueta, centrocampista che deve svoltare se vuole rimanere in rossonero anche nella prossima stagione.

