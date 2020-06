Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (14/06/2020)

MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, domenica 14 giugno 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la sfida tra Napoli e Inter che ha visto la squadra di Rino Gattuso raggiungere la finale di Coppa Italia che si giocherà mercoledì 17 giugno a Roma contro la Juventus. In casa Milan, Zlatan Ibrahimovic punta ad una maglia da titolare per la gara contro il Lecce, mentre dal mercato ecco il primo colpo: in arrivo Pierre Kalulu del Lione.

