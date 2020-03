Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (13/03/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 13 marzo 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il caos del calcio europeo. Nonostante l’emergenza in corso la UEFA decide ancora di far giocare e ieri sera si sono svolte le andate degli ottavi di finale di Europa League. Possibile decisione di uno stop che potrebbe arrivare oggi, così come in Premier League dopo che è stato trovato positivo Mikel Arteta, tecnico dell’Arsenal.

