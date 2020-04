Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 10 aprile 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano l’apertura della rosea con il rientro a Milano oggi di Romelu Lukaku. Il belga ha intenzione di conquistare Scudetto ed Europa League in questo finale di stagione. In casa Milan sempre dubbi e incertezze sul futuro di Gigio Donnarumma: prevarrà la testa o il cuore?

