MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, domenica 7 giugno 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano in casa Milan il test amichevole di Milanello, dove i rossoneri riscoprono Lucas Paquetà autore di una bella doppietta. Con ogni probabilità sarà titolare venerdì prossimo all’Allianz Stadium per cercare l’impresa.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA