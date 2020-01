Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (04/01/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, sabato 4 gennaio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la presentazione e le parole di Zlatan Ibrahimovic pronunciate ieri alla sala stampa di Casa Milan di fronte ai giornalisti. Lo svedese è carico e fosse per lui giocherebbe subito, già con la Sampdoria. Ieri titolare con gol e assist nell’amichevole del giovedì (9-0 il finale). Intanto, blitz di Massara a Barcellona per strappare Todibo ai blaugrana.

