ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, giovedì 3 dicembre de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano in casa Milan il ritorno di Stefano Pioli dal coronavirus. L’allenatore sarà in panchina nella gara di stasera contro il Celtic.

