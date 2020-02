Ecco le prime pagine di oggi, lunedì 3 febbraio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano i risultati della 22^ giornata di Serie A con il Milan che non va oltre il pareggio per 1-1 in casa contro l’Hellas Verona. Senza Ibrahimovic e Bennacer la squadra fa davvero fatica e settimana prossima c’è il derby. Restate con noi per tutti i temi della rassegna stampa.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA