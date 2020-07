MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, giovedì 2 luglio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la Serie A con l’Inter che vince 6 a 0 contro il Brescia e con il Milan che pareggia negli ultimi minuti in casa della Spal. Ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic dopo l’infortunio al polpaccio.

