Milan, le strategie di Cardinale con dati statistici e aumento ricavi

Gerry Cardinale ha rilevato il Milan da poco. Ma già ha le idee chiare su come aiutare i rossoneri a tornare rapidamente in alto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato del nuovo Milan di Gerry Cardinale. Il quale, pur avendo rilevato il club rossonero da pochi mesi, ha già ben chiaro, in mente, come rilanciare la squadra rossonera nell'élite del calcio mondiale. L'intenzione è quella di seguire il 'modello Liverpool'. Un modello che, già oggi, sperimenta anche il Tolosa, club della Ligue 1 francese di proprietà, come il Milan, di RedBird Capital Partners, il fondo di Cardinale.

Modello già avviato all'interno del Milan di Cardinale: l'utilizzo dei dati statistici. Non si tratta, come ha sottolineato il fondatore e managing partner di RedBird, soltanto di un mero uso dei dati. Ma bisogna anche saperli combinare con l'istinto. Tanto a Liverpool quanto a Tolosa quest'idea di calcio del nuovo millennio sta funzionando e RedBird ha già affrontato la questione all'interno del mondo rossonero.

Cardinale è soddisfatto del lavoro fatto dal fondo Elliott negli ultimi quattro anni alla guida del Milan. Ma ora intende dare ai rossoneri quello slancio, economico e tecnico, per poter far sì che il Diavolo, definito "un gigante addormentato", possa riprendersi il proscenio non soltanto in Italia, bensì anche in Europa. Il Milan è già popolare nel Sud-Est asiatico: ora l'obiettivo di Cardinale è quello di aumentare sensibilmente i ricavi negli Stati Uniti d'America.

Dal punto di vista sportivo, lo scopo del Milan di Cardinale, ha evidenziato 'Tuttosport' partendo dalle parole dell'imprenditore statunitense alla Leaders Week di Londra, è quello di mettere sempre in campo una squadra dal rendimento costante. E che sia sempre apprezzata dai tifosi. Comprare bene, in maniera intelligente, migliorando, dunque, al contempo, gli asset in cui RedBird ha investito. Come, per l'appunto, il Diavolo. Milan, ha parlato Krunic: ecco la sua intervista integrale >>>