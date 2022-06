Milan, Stillitano: “Dare tempo e fiducia a RedBird. Leao strepitoso”

Charlie Stillitano, potente uomo d'affari che ha portato il calcio negli Stati Uniti, ha concesso un'intervista a 'Tuttosport' in cui ha parlato anche dell'ingresso di RedBird nel Milan: "C’è bisogno di tempo per far crescere il business. Non è un asset basato unicamente sui trofei, non c’è un magnate che non bada a spese. I rossoneri però già ora possono contare su una rosa composta da giocatori molto competitivi. Secondo me quindi non ci saranno investimenti stile PSG o City ma RedBird si affiderà alla capacità di Ivan Gazidis, Paolo Maldini, Frederic Massara e Stefano Pioli, che sono stati bravissimi, sanno come far crescere ancora i calciatori".