Milan-Stella Rossa: tre assenti in casa rossonera | Europa League News

Domani Milan-Stella Rossa: Pioli alle prese con tre assenze

Domani sera, giovedì 25 febbraio, alle ore 21:00, si disputerà a ‘San Siro‘ la sfida Milan-Stella Rossa. La gara, come noto, è valida per il ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League.

Come ricordato dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan di Stefano Pioli si presenterà all’appuntamento contro la compagine serba, guidata in panchina da Dejan Stanković, partendo dal 2-2 dell’andata al ‘Marakana‘ di Belgrado e con tre assenti.

Nella fattispecie, per Milan-Stella Rossa il Diavolo dovrà fare a meno di Ismaël Bennacer, Jens Petter Hauge e Mario Mandžukić. L’esterno offensivo norvegese non è inserito nella lista UEFA mentre gli altri due, il centrocampista franco-algerino e l’attaccante croato, sono infortunati.

Ieri Bennacer e Mandžukić hanno svolto allenamento differenziato a Milanello. Vedremo per quando riusciranno a recuperare dai rispettivi problemi muscolari.