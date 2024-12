Milan-Stella Rossa, piace questo Leao in versione europea

Come riportato dal Corriere dello Sport, Leao non segnava in Champions League a San Siro dalla rovesciata contro il PSG del 7 novembre dello scorso anno. Ieri sera, contro la Stella Rossa, il gol segnato è di alto tasso tecnico: lancio perfetto di Fofana, il portoghese controlla la palla di destro e la mette dentro col sinistro. A fine partita, Leao, MVP di ieri sera, ha dichiarato di essere contento per il gol e per il risultato.