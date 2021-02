Milan-Stella Rossa 1-1, Pioli: “Dobbiamo tornare a comandare le partite”

Milan-Stella Rossa, le parole di Pioli

Contro la Stella Rossa non è stata di certo la miglior prestazione del Milan in questa stagione, ma Stefano Pioli decide comunque di vedere il lato positivo: “Se pensiamo alla nostra stagione il bicchiere è colmo di positività, l’Europa League è il nostro obiettivo, siamo in un momento in cui commettiamo qualche errore di troppo e non siamo quello del passato. Bisogna ritrovare fiducia”. Un calo di rendimento dovuto ad una differenza sostanziale rispetto al recente passato: “Prima comandavamo le partite. Il fraseggio e il movimento di muovere play da dietro non lo facciamo, anche perché gli avversari ci conoscono di più. Dobbiamo tornare a dominare le partite“. A riportare le dichiarazioni è il ‘Corriere dello Sport’.

