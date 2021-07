Milan, sorprendente Giroud: parla già italiano con i compagni

Olivier Giroud, nuovo attaccante del Milan, si è allenato per la prima volta ieri in gruppo con i nuovi compagni di squadra in rossonero

Daniele Triolo

'Tuttosport' in edicola questa mattina ha parlato di Olivier Giroud che ieri si è allenato per la prima volta con il Milan. Il centravanti francese, classe 1986, ha stupito già tutti a Milanello, esprimendosi in un discreto italiano a chi gli si è rivolto in inglese per stimolare la conversazione.

L'ex attaccante di Arsenal e Chelsea, in fin dei conti, la nostra lingua la capiva già per un paio di motivi. Il primo è che ha origini italiane, grazie ad alcuni lontani parenti; il secondo è che aspettava il trasferimento nella nostra Serie A già da un paio di stagioni, quando Lazio e Inter lo avevano cercato.

Ora la sua intenzione è quella di integrarsi al più presto nel Milan e, c'è da dire, l'esordio è davvero niente male. Ieri Giroud ha svolto un allenamento personalizzato, poi si è unito al gruppo, completando il resto della seduta agli ordini di Stefano Pioli. Ha fatto vedere di essere avanti con la preparazione e di non aver 'perso tempo' in vacanza.

Giroud ha anche partecipato alla partitella finita. Non si esclude che possa essere disponibile per Nizza-Milan, amichevole in programma sabato 31 luglio, ore 20:30, all'Allianz Riviera. Potrebbe partire dalla panchina e subentrare per mettere importanti minuti nelle gambe in vista dei prossimi impegni.

Il Diavolo, lo ricordiamo, prima dell'avvio del campionato, è atteso anche dai match contro Valencia (4 agosto), Real Madrid (8 agosto) e Panathinaikos (14 agosto). Giroud è carico, pronto e determinato a dimostrare al Milan che non sarà un semplice 'tappa buchi' quando mancherà Zlatan Ibrahimovic. Al contrario, vuole essere protagonista di questa squadra.