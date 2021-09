Milan, Singer fa ironia sugli arbitri: “Invitati eppure non li vedo”

Gordon Singer, proprietario del Milan con il fondo Elliott, ha scelto questa strada per commentare la sfida di Champions League di martedì

Daniele Triolo

Palese ingiustizia quella subita dal Milan martedì sera in Champions League. E Gordon Singer, proprietario del club rossonero con il fondo Elliott Management Corporation, ieri ha reagito alla sconfitta interna, 1-2, contro l'Atlético Madrid. Decisa, di fatto, dagli errori dell'arbitro turco Cüneyt Çakir.

Lo ha ricordato 'Tuttosport' oggi in edicola. Invece di sbraitare, ribellarsi o di urlare al complotto, invece, la proprietà ha scelto il 'low profile'. Condito, però, dalla sottile ironia di Gordon Singer. Certamente, la rabbia per Milan-Atlético Madrid è ai massimi livelli, perché non si capacita di un rigore assegnato in quel modo e nel recupero.

Ma Gordon Singer ha preferito, però, sottolineare i meriti della squadra rossonera, liquidando la questione arbitrale con una battuta, offerta in pasto ai media in occasione dell'evento 'Restore The Music Milan', organizzato da 'Fondazione Milan' ed al quale ha presenziato volentieri anche il giovane figlio di Paul.

«Avevamo invitato anche gli arbitri a essere presenti, ma non li vedo», ha ironizzato dal palco Gordon Singer, prima di concentrarsi a raccontare il suo amore per la musica e i suoi trascorsi da musicista.