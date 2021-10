Milan, si ferma Calabria. Sul mercato scelti i primi obiettivi

Il Milan continua a muoversi sul calciomercato, individuando un possibile colpo dall'Inter e dei rinforzi per l'attacco e il centrocampo. In queste ore ha parlato anche Zvonimir Boban, che ha detto la sua sul momento che sta attraversando la squadra rossonera. Intanto non arrivano buone notizie dall'infermeria e c'è anche il rischio Covid per due rossoneri. Ecco le notizie più importanti di oggi della rassegna stampa.